Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Hasan Küçük, “Bir ülkede ışık sönerse devletin varlığı tartışılır. Biz bu ışığı söndürmeyeceğiz” dedi.

UBP’den verilen bilgiye göre, Kanal T’de katıldığı “Gündeme Dair” programında soruları yanıtlayan Küçük, Kamu İhale (Değişiklik) Yasası, enerji politikaları, alternatif enerjiler ve ekonomik büyüme konusunda geri adım atmayacaklarını ifade etti.

Küçük, “Enerji sorununun temeline inerek köklü çözüm bulmak zorundayız. Maliyeti düşürecek çevreci ve sürdürülebilir enerji politikası için kamu – özel yatırımları önemlidir” diye konuştu.

2009 yılında AKSA ile sözleşme imzaladığı gerekçesiyle dönemin CTP hükümetini eleştiren Küçük, “O zaman sözleşmeye ‘yap-işlet- devret’ ibaresi konulmuş olsaydı bu yatırım 15 yıllığına değil 25 yıllığına olacaktı. Bizi mahkemeye vereceklerini söyleyenler ‘İyi Yönetim Yasası tahtında’ 2009 yılında o sözleşmeye imza atanları da yargı huzuruna çıkaracaklar mı? Bugün bizi suçlayanlar kendilerini de suçluyor mu?” diye sordu.

Geçen süre zarfında kamunun cebinden 420 milyon dolar çıktığını ifade eden Küçük, “O parayla bugün 7,5 santral yapılırdı. Eğer sözleşmede devlet kelimesi geçseydi bugün Kalecik Santrali bizim olacaktı” ifadelerini kullandı.