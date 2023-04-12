Lefkoşa-Girne anayolunda araç yayaya çarptı

Lefkoşa-Girne anayolunda dün meydana gelen kazada aracın çarptığı yaya Tenapu Welmon Carter yaralandı.

Lefkoşa-Girne anayolunda dün Necdet Görür (E-41), yönetimindeki NG 117 plakalı araç ile Girne’ye doğru seyrettiği sırada ADF mobilya önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu anayolda yaya olarak bulunan Tenapu Welmon Carter’e (K-22) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Tenapu Welmon Carter, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Sigortasız araç kullanmaktan tutuklandı

Lefkoşa’da dün Yakın Doğu Bulvarı üzerinde, Abdulilah Akın (E-21) yönetimindeki KK 896 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Yakın Doğu çemberine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve sağdan gelen araçlara öncelik hakkı vermek için duran Firaz Çalışkan (E-18) yönetimindeki NY 752 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, KK 896 plakalı araç sürücüsü Abdulilah Akın, sigortasız araç kullanmak suçundan tutuklandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.