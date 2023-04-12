DSÖ: Arcturus covid-19 varyantında endişe verici bazı mutasyonlar var

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Hindistan’da tespit edilen “Arcturus” adlı yeni bir Covid-19 alt varyantının, virüsü daha bulaşıcı hale getiren mutasyonlara sahip olduğunu açıkladı. Ülkede tespit edilen günlük vaka sayısı 3 bin artarken, Hindistan’daki hastaneler yeni bir salgına karşı tatbikatlar düzenlemeye başladı
Bilim insanları, ‘Arcturus’ olarak adlandırılan yeni bir Covid-19 alt varyatının Hindistan’ı kasıp kavurduğunu açıkladı. Omicron alt varyantı olan ve teknik olarak XBB.1.16 olarak adlandırılan Arcturus, geçen ay enfeksiyonların 13 kat arttığı ülkedeki Covid vakalarında yeni bir artışa neden oldu.
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