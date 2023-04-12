DSÖ: Arcturus covid-19 varyantında endişe verici bazı mutasyonlar var

DSÖ’nün Covid-19 sorumlusu olan Dr. Maria Van Kerkhove konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Arcturus, birkaç aydır dolaşımda. Laboratuvar çalışmalarında artan bulaşıcılığın yanı sıra potansiyel olarak artan patojenite gösteren başak proteininde ek bir mutasyona sahip olduğunu gözlemledik. Ancak, Arcturus önceki varyantlardan daha ciddi hastalığa neden olduğuna dair bir kanıt yok.” dedi.