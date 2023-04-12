“Hedef Sıfır Atık Projesi” Lefkoşa Türk Maarif Koleji’nde başladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar öncülüğünde ve Cumhurbaşkanlığı himayesinde Lefkoşa Türk Maarif Koleji’nde Tatlısu Belediyesi’nin de destek verdiği “Hedef Sıfır Atık Lefkoşa Türk Maarif Koleji Pilot Projesi” bugün düzenlenen törenle başladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında okula bir cüce fil, bir Akdeniz foku pet şişe ve metal kutu atık toplama konteyneri ile 12 atık ayrıştırma konteyneri yerleştirildi, öğrencilere kısa bilgiler verildi ve ayrıştırma ile dönüştürmenin önemi anlatıldı.

Lefkoşa Türk Maarif Koleji’nde bu sabah gerçekleştirilen etkinliğe, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Cumhurbaşkanlığı Turizm ve Çevre Komitesi Başkanı Özge Özden ile Lefkoşa Türk Maarif Koleji Müdürü Candan Kortay, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

-Tatar: “Yaşanabilir bir gelecek için hepimize görev düşüyor”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar konuşmasında, çok güzel bir projenin uygulaması için toplandıklarını ifade ederek, kendi kızlarının da Türk Maarif Koleji’nden mezun olduğunu ve okulun kendileri için duygusal bir önem taşıdığını belirtti.

Çevrenin korunması ve yaşanabilir gelecek için hepimize görev düştüğünü ve ortak çözüm ve dayanışma adına iş birliği gerektiğini söyleyen Sibel Tatar, “Bunun için burada bu projeyi başlattık” dedi.

Tatar, “Sizinle iş birliğinin yanında doğaya, çevreye, ülke ekonomisine ve kendimize karşı da sorumluluğumuz var bu yüzden de geri dönüşüm projesine dahil olmamız gerekir” ifadelerini kullandı.

Bu projenin ilkinin Tatlısu Belediyesi’nde başlatıldığını, Tatlısu Belediyesi’nin bugüne kadar yüzde 85 başarı sağladığı projenin Lefkoşa’daki bir ortaokuldan sonra Türk Maarif Koleji’nde de devam ettirildiğini söyleyen Sibel Tatar, proje hakkında bilgi verdi.

Geri dönüşümün, çevre ve ekonomi bağlamında büyük önem taşıdığını ifade eden Tatar, şöyle devam etti:

“Ülkemizde 2 buçuk milyon yıl önce yaşamış gerçek boyutlarında bir cüce fil maketi ve nesilleri tükenmekte olan Akdeniz fok balığı maketi içerisine farklı atıklar toplanacak ve geri dönüşüm ile yeniden üretilecek. Sadece okulda değil, evlerinizden de cam, plastik ve kâğıt atıkları da toplayarak buraya getirebilirsiniz. Tatlısu’da başlattığımız proje kapsamında geçen bir buçuk yıllık sürede 128 ton cam, 22.5 ton plastik, 38.3 ton kâğıt, 310 ton yeşil atık, 1.550 kg. evsel yağ, 20 kg. pil ve 17 kg. tıbbi atık toplanmıştır.”

Sibel Tatar konuşmasının sonunda, projede katkısı olan herkese teşekkür ederek, bu tür projelerin devlet politikası haline gelmesi temennisini dile getirdi.

-Orçan: “5 yıllık hayalimiz gerçek oldu”

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan da konuşmasında, beş yıl önce hayalini kurdukları bu projenin Sibel Tatar’ın bir telefonu ile 1.5 yıl önce başlatıldığını dile getirerek, Sibel Tatar’a duyarlılığı ve çabaları için teşekkür etti.

Güzel ve anlamlı bir projeye katkı koymaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Orçan, gelecek için umutlu olduklarını ve projenin kendileri için önemli olduğunu vurguladı.

Çevrenin miras değil, emanet olduğunu belirten Orçan, “Yaşadığımız coğrafyada çevreye duyarlı gibi görünsek de aslında çok kirletiyoruz” dedi.

Daha yaşanabilir bir çevre için ne yapabileceğini düşünürken bu proje ile yola çıktıklarını anlatan Orçan, yakaladıkları ivmeyle Avrupa’da gelinen noktaya bir buçuk yılda ulaşıldığını, zamanla alışkanlıkların değiştirilmesiyle projenin tam hedefine ulaşacağının altını çizdi.

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan projede önemli olanın, çöplerin düzenli toplanması değil, çöplerin ekonomik olarak değerlendirilmesi olduğunu ifade ederek, en tehlikelilerinin cam atıklar olduğunu, doğada 2 bin yıl kalabildiklerini, orman yangınlarının en büyük sebepleri olduğunu aktardı.

Orçan, bu projeyle camların toplanıp Cumhurbaşkanlığı tarafından kendilerinin kullanımına verilen yüksek kapasiteli ve adada tek olan cam öğütme makinesi ile kum haline getirildiğini ve kum haline gelen camların parke yapımı ve kaldırım parkelerinin altına serilmesi suretiyle yeniden ekonomiye kazandırıldığını belirtti.

Orçan, toplanan atıkların bir kısmının geri dönüştürüldüğünü, bir kısmının da ihraç edilerek ülke ekonomisine katkı sağladığını kaydetti. Bu girişimle çöp alanlarının da azaldığını ifade eden Orçan, hem çevre hem de ekonomi anlamında projenin önemli olduğunu dile getirerek, projeyi himaye eden Cumhurbaşkanlığı’na, projeye öncülük eden Sibel Tatar’a ve projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

-Kortay: “Hedef Sıfır Atık Projesi’ne dahil olmaktan gurur duyuyoruz”

Etkinlikte açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Candan Kortay ise, Türk Maarif Koleji ailesi olarak sosyal sorumlulukların her zaman farkında olduklarını ve daha yaşanabilir bir dünya için doğanın korunmasının öncelikleri olduğunu belirtti.

Doğa kaynaklarının her gün azaldığı günümüzde ivedi önlem almanın gerekliliğinin bilincinde olduklarını ve TMK olarak bu duruma katkı koymak ve destek olmanın görevleri olduğunu belirten Kortay, Hedef Sıfır Atık Projesi’ne dahil olmaktan gurur duyduklarını kaydetti.

Kortay, projeyi uygulamaya koyan başta Sibel Tatar olmak üzere herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, Cumhurbaşkanlığı Turizm ve Çevre Komitesi Başkanı Özge Özden gençlere proje hakkında seminer verdi.