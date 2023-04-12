Medya Etik Kurulu, Volkan Gazetesi’ni kınama kararı aldı

Medya Etik Kurulu, Volkan Gazetesi’nin 7 Nisan 2023 Cuma tarihli manşet haberinde, kişiyi hedef alan ve küfür içeren ağır ifadelere yer verilmesi ve Gazetecilik Meslek İlkeleri’nin çeşitli maddelerini ihlal etmesi nedeniyle Volkan Gazetesi’ni kınama kararı aldı.

Medya Etik Kurulu’ndan yapılan yazılı açıklamada, Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek’in bir televizyon programında yaptığı açıklamalardan yola çıkılarak, Kızılyürek’i hedef alan ve ağır hakaret içeren ifadelerde bulunulduğu ve habere konu kişiye lakap takılarak, kamuoyu önünde küçük düşürülmeye çalışıldığının tespit edildiği belirtildi.

MEK açıklamasında, haberde yer alan, “Kanı Bozuk Rum Piçi Haddini Bil” şeklindeki ifadelerin açık ve ağır hakaret içerdiği ifade edilerek, söz konusu ifadelerle Volkan Gazetesi’nin, Gazetecilik Meslek İlkeleri’nin, “Gazeteci, kişi ve kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde aşağılayan, hakaret içeren ifadeler kullanmamalıdır” şeklindeki 21’inci maddesini ihlal ettiği kaydedildi.

Söz konusu manşet haberin, haber niteliğini aşan, yoruma dayalı içerikte olduğuna da dikkat çekilen açıklamada, gazetenin “Haber, yorum ve görüşler okur ve izleyicinin yayının niteliğini anlayabilmesini sağlayacak biçimde, açıkça birbirinden ayırmalıdır” şeklindeki Gazetecilik Meslek İlkelerinin 3’üncü maddesini de ihlal ettiği ifade edildi.

Volkan Gazetesi’nin haberinde, Gazetecilik Meslek İlkeleri’nin, “Haberde, konuşmalardan ve demeçlerden yapılan alıntılarda bağlam saptırılmamalıdır” şeklindeki 25’inci maddenin de ihlal edildiği belirtilen açıklamada, tüm bu ihlallerden dolayı Volkan Gazetesi’nin kınanması kararı verildiği kaydedildi.