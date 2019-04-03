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Yarın Lefkoşa’nın bazı bölgelerinde dönüşümlü elektrik kesintisi yapılacak

3 Nisan 2019
elektrik-kesintisi

Lefkoşa’nın bazı bölgelerinde yarın dönüşümlü elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım – onarım çalışması nedeniyle 10:00 ile 11:00 saatleri arasında 30’ar dakikalık sürelerle kesinti yapılacak yerler şunlar:

“Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü, Lefkoşa/Güzelyurt Anayolu’nun Kooperatif Gaz Çemberi ile Öğretmen Evleri arasında kalan kısmının kuzey ve güneyinde kalan yerleşim yerleri, Alayköy Sanayi Bölgesi ve Atatürk Caddesi’nin Gönyeli Çemberi ile Gönyeli Camii arasında kalan kısmının kuzey doğusunda kalan yerleşim yerleri.”

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