Polis sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı

Polis genel Müdürlüğü sürücüleri, sağnak yağış nedeniyle yollarda oluşan olumsuzluklar nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyardı.

PGM’den yapılan açıklama şöyle:

Sağnak yağış nedeniyle, Lefkoşa – Güzelyurt Anayolu, Kalkanlı – Çamlıbel Anayolu üzerinde görüş mesafesi azalmıştır. Ayrıca Güzelyurt şehir içinde, Turgut Özal Caddesi, Manisa Bulvarı ve Fevzi çakmak Caddesi üzerinde yağış nedeniyle yollar içinde aşırı su birikintisi oluşmuştur. Sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.