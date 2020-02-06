“Yardım eli uzatın”

Gemikonağı’nda Ocak ayında etkili olan olumsuz hava koşullarının hasara uğrattığı Mardinli Restoran yaralarını sarmaya çalışıyor. İşletmeci Süleyman Oral, oluşan hasarla başa çıkamadıklarını belirterek yetkililere seslendi

Gürsel KARAGÖZLÜ

Ülke genelinde Ocak ayında etkili olan şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgardan nasibini alan Mardinli Restoran’da oluşan hasar halen giderilemedi.

Kuvvetli, rüzgar restorandın çardağını yıkıp geçerken iç ve dış kısımlardaki zeminlerde de çatlamalar oluştu.

Gemikonağı’nda deniz sahilinde faaliyet gösteren Mardinli Restoran’ın işletmecisi Süleyman Oral, meydana gelen hasarın doğal afet sonucu olduğunu ve hasarın giderilmesi konusunda destek verilmesi için gerekli yerlere başvurduğunu ancak, şu ana kadar hiçbir kurumdan geri dönüş yapılmadığını kaydetti.

Oral, “ekmek teknem” diye söz ettiği restoranında oluşan hasarın bir an önce giderilmesi için yetkililerden destek belediğini ifade etti.

Süleyman Oral, yetkililerin yerinde inceleme yapıp hasar tespiti yapmasını zararının tanzim edilmesini istedi.