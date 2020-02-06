KıbrısManşet

“Yardım eli uzatın”

6 Şubat 2020

Gemikonağı’nda Ocak ayında etkili olan olumsuz hava koşullarının hasara uğrattığı Mardinli Restoran yaralarını sarmaya çalışıyor. İşletmeci Süleyman Oral, oluşan hasarla başa çıkamadıklarını belirterek yetkililere seslendi

 

Gürsel KARAGÖZLÜ

Ülke genelinde Ocak ayında etkili olan şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgardan nasibini alan Mardinli Restoran’da oluşan hasar halen giderilemedi.

Kuvvetli, rüzgar restorandın çardağını yıkıp geçerken iç ve dış kısımlardaki zeminlerde de çatlamalar oluştu.

 

Gemikonağı’nda deniz sahilinde faaliyet gösteren Mardinli Restoran’ın işletmecisi Süleyman Oral, meydana gelen hasarın doğal afet sonucu olduğunu ve hasarın giderilmesi konusunda destek verilmesi için gerekli yerlere başvurduğunu ancak, şu ana kadar hiçbir kurumdan geri dönüş yapılmadığını kaydetti.

Oral, “ekmek teknem” diye söz ettiği restoranında oluşan hasarın bir an önce giderilmesi için yetkililerden destek belediğini ifade etti.

 

Süleyman Oral, yetkililerin yerinde inceleme yapıp hasar tespiti yapmasını zararının tanzim edilmesini istedi.



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of 2020 Hiroşima Ödülü Kıbrıs’ta Barış İçin İki Toplumlu Koro’ya veriliyor

2020 Hiroşima Ödülü Kıbrıs’ta Barış İçin İki Toplumlu Koro’ya veriliyor

5 Şubat 2020
Photo of Lefkoşa Trenyolu Polikliniği’nde çocuklara göz taraması yapıldı

Lefkoşa Trenyolu Polikliniği’nde çocuklara göz taraması yapıldı

5 Şubat 2020
Photo of Sanatçılar, Taşkent Doğa Parkı için el ele verdi

Sanatçılar, Taşkent Doğa Parkı için el ele verdi

5 Şubat 2020
Photo of Müteahhitler yeniden sokağa iniyor

Müteahhitler yeniden sokağa iniyor

5 Şubat 2020
Photo of Yağmur ve fırtına bekleniyor

Yağmur ve fırtına bekleniyor

5 Şubat 2020
Photo of 5 Şubat 2020 döviz kurları

5 Şubat 2020 döviz kurları

5 Şubat 2020
Photo of “Ben onaylamadım, çocukları riske atmadım”

“Ben onaylamadım, çocukları riske atmadım”

5 Şubat 2020
Photo of Sağlıkta her şey eksik

Sağlıkta her şey eksik

5 Şubat 2020
Photo of Cinsel taciz zanlısı tutuksuz yargılanacak

Cinsel taciz zanlısı tutuksuz yargılanacak

5 Şubat 2020
Photo of “Köpek gezdirecektim, yanlışlıkla girdim”

“Köpek gezdirecektim, yanlışlıkla girdim”

5 Şubat 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı