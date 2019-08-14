Dünya

Yangın nedeniyle yüzlerce kişi tahliye edildi

14 Ağustos 2019

Yunanistan’ın başkenti Atina’nın doğusundaki Eğriboz adasında dün çıkan orman yangını devam ediyor. Bölgede acil durum ilan edildi.

Yoğun ormanlık alanların yer aldığı adada çıkan yangın, aşırı sıcağın ve şiddetli rüzgarın etkisiyle yayıldı. Yangını kontrol altına alabilmek için binden fazla itfaiye görevlisi seferber edildi.

Dört köy ve bir manastırda yaşayan yüzlerce kişi tahliye edildi. Askerlerin ve gönüllülerin de katıldığı söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.

 

Günün ilk ışıklarıyla birlikte söndürme uçakları yeniden havalandı.

Yangın henüz kontrol altına alınamadı. Ancak bu sabah durumun daha iyi olduğu gelen bilgiler arasında.

Yunanistan Başbakan Kiriyakos Miçotakis, Girit adasındaki tatilini yarıda keserek Atina’ya döndü.

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