Dünya

MSB: Bölgede İHA’lar göreve başladı

14 Ağustos 2019

Milli Savunma Bakanlığı, ABD ile güvenli bölge mutabakatı çerçevesinde insansız hava araçlarının göreve başladığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, ABD ile varılan güvenli bölge mutabakatı kapsamında yürütülen çalışmalara yönelik yeni bir açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“ABD ile koordineli bir şekilde Suriye kuzeyinde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında; Şanlıurfa’da kurulacak Müşterek Harekat Merkezinin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir.

Bölgede İnsansız Hava Araçlarımız görev icra etmeye başlamıştır.”

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