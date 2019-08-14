Bitcoin 10 bin 500 doların altında

K\u00fcresel geli\u015fmelerin ard\u0131ndan yat\u0131r\u0131mc\u0131lardaki risk i\u015ftah\u0131n\u0131n zay\u0131flamas\u0131, kripto para birimleri piyasalar\u0131nda da sat\u0131\u015flara yol a\u00e7t\u0131. Piyasan\u0131n en y\u00fcksek hacimli birimi Bitcoin 10 bin 495 dolarla 10 bin 500 dolar\u0131n alt\u0131na indi.\r\nEn y\u00fcksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte y\u00fczde 2.48 ve y\u00fczde 1.93 ile s\u0131ras\u0131yla yaln\u0131zca Bitcoin Cash ve Bitcoin SV y\u00fckselirken, en b\u00fcy\u00fck 100\u2019den de son 24 saatte 83\u2019\u00fc d\u00fc\u015ft\u00fc ve y\u00fczde 15.26 ile en \u00e7ok 71\u2019inci s\u0131radaki ABBC Coin de\u011fer kaybetti.\r\nS\u00f6z konusu d\u00fc\u015f\u00fc\u015f e\u011filimine paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte 15 milyar dolara denk gelen y\u00fczde 5.3 d\u00fc\u015f\u00fc\u015fle 278 milyar 430 milyon dolara geriledi. Piyasadaki 24 saatlik i\u015flem hacmi de 56 milyar 211 milyon dolar olarak hesapland\u0131.\r\n\r\n\r\nEn y\u00fcksek hacimli 10 kripto para birimindeki de\u011fi\u015fiklikler (s\u0131ra numaralar\u0131, birimlerin s\u0131ralamadaki yerini g\u00f6steriyor)\r\nBitcoin y\u00fczde 7.08'e,\r\nEthereum y\u00fczde 1.70'e,\r\nRipple y\u00fczde 1.48'e,\r\nLitecoin y\u00fczde 2.48'e,\r\nBinance Coin y\u00fczde 4.32'ye,\r\nTether y\u00fczde 0.52'ye,\r\nEOS y\u00fczde 0.54'e,\r\nStellar y\u00fczde 1.71'e d\u00fc\u015ferken;\r\nBitcoin Cash y\u00fczde 2.48'e ve Bitcoin SV y\u00fczde 1.93'e y\u00fckseldi.