Danimarka’da 14 yıl geç gelen özür: Başbakan devlet yurtlarında istismara uğrayan çocuklardan af diledi

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 1945-1976 yılları arasında devlete ait yetiştirme yurtlarında kalan çocukların maruz kaldığı sistematik cinsel istismar, fiziksel ve psikolojik şiddet nedeniyle resmen özür diledi.

Danimarka’yı sarsan ve 2005 yılında ortaya çıkan cinsel istismar ve şiddet skandalında resmi özür 14 yıl gecikmeyle geldi.

Mağdurların bir kısmını resmi başbakanlık konutunda ağırlayan Mette Frederiksen, “Her birinizin gözlerinin içine bakarak özür diliyorum. Suçu üstlenemem ama sorumluluğunun yükünü alıyorum” ifadelerini kullandı.

Katılımcıların birçoğunun Frederiksen’ın açıklamalarını gözyaşlarıyla dinlediği görüldü.

Prime Minister Mette Frederiksen has formally apologized to abused care home victims, saying it was … https://t.co/NicMFyFKJf #EU #EUpol pic.twitter.com/hHUMlBxPKE

