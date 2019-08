Annesi telefonuna el koyunca genç kız akıllı buzdolabından tweet attı

ABD’de yemek yaparken YouTube’a dalarak yangın çıkardığı için annesinin akıllı telefon cezası verdiği 15 yaşındaki bir kız, Twitter sevdasından vazgeçmeyerek fenomen oldu. Önce Nintendo, sonra oyun konsolu, en son da akıllı buzdolabıyla tweet atan kız için sosyal medyada “Dorothy’ye özgürlük” kampanyası başlatıldı.

ABD’nin Kentucky eyaletinde yaşayan 15 yaşındaki Dorothy’nin cezası, iki hafta önce mutfakta meydana gelen bir kazadan sonra başladı. BBC Türkçe’nin aktardığına göre Dorothy pilav yaparken YouTube izlediği için ocak alevler içinde kaldı. Kızına bir ders vermek isteyen anne, Dorothy’nin akıllı telefonuna el koydu.

Ancak Dorothy, yasağı ilk olarak 4 Ağustos’ta Nintendo 3DS oyun konsolundan gönderdiği mesajla deldi.

Bu mesajla cezasını duyuran Dorothy “Sonsuza kadar gidiyorum. Annem telefonumu aldı. Hepinizi özleyeceğim. Ağlıyorum. Hoşça kalın” dedi.

‘Suç üstü yakalanan’ genç kızın hesabından ertesi gün annesi tarafından yazıldığı tahmin edilen bir mesaj paylaşıldı. Mesajda, “Dorothy’nin Nintento’sudan Twitter’ı kullandığını gördüm. Bu hesap şimdi kapatılacak” denildi.

Pes etmeyen Dorothy, bu kez diğer oyun konsolu Wii U’yu kullandı. Genç kız bu kez, “Merhaba millet. Annem şu anda işte bu yüzden ben de telefonumu arıyorum. Bana şans dileyin, sizi seviyorum” diye yazdı.

Ancak durumu fark eden anne bu cihaza da el koyunca, Dorothy, LG marka buzdolaplarına el attı. Genç kız, 8 Ağustos’taki mesajında “Bu tweet’in ulaşıp ulaşmayacağını bilmiyorum. Buzdolabıyla konuşuyorum kahretsin çünkü annem tüm elektronik cihazlarıma yine el koydu” dedi.

​LG marka akıllı buzdolaplarının sosyal medya özelliği olduğu biliniyor. Mesajından kaynağında da tweetin buzdolabından gönderildiği teyit ediliyor.

‘#FREEDOROTHY’ KAMPANYASI

Dorothy’nin ‘mücadelesi’ sosyal medyada gündem olurken, yasağın kaldırılması için ‘#FreeDorothy’ (Dorothy’ye özgürlük) etiketiyle başlatılan kampanyaya binlerce kullanıcının yanı sıra Twitter da destek verdi.

Öte yandan genç kız yaşadıklarını İngiliz Guardian gazetesine bile anlattı.

BUZDOLABI DA GİDİYOR

Yasak sürdüğü için gazeteye kuzenin iPad’i üzerinde mesaj gönderdiği belirtilen Dorothy, “Annem tüm cihazlarımı aldı. Rezil oldum. Çok üzgünüm. Çünkü bütün yaz sıkıntımı Twitter’la geçiriyorum” dedi.

Dorothy, Intelligencer adlı siteye de annesinin birilerini arayıp buzdolabını götürmelerini istediğini söyledi, “Annen neden sadece buzdolabının internet bağlantısını kesmiyor?” sorusunu “Annem teknoloji konularında çok iyi değil” diye yanıtladı.