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Yangın kontrol altına alındı

4 Temmuz 2019
Yangın - İtfaiye

Yiğitler köyünün doğu kısmında bulunan arazide henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığı’na göre, saat 13.00 sıralarında başlayan yangın sonucu makilik alan, genç fidanlar, alıç ağaçları, anız ve balalar yanarak zarar gördü. Yangına, polis itfaiye, orman dairesi ekiplerinin yanı sıra askeri birlikler ve bölge belediyesine ait tankerler ile müdahale ediliyor.

Geniş bir alana yayılan yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına başlandı.

(TAK)

Şuan itibarı ile yangın kontrol altına alınmıştır… ilginiz ve alakalarından dolayı emeği geçen herkese teşekkür ederim…

Ahmet Latif paylaştı: 4 Temmuz 2019 Perşembe

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