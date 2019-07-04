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Görevden alma ve atamalar yapıldı

4 Temmuz 2019

Görevden alma ve atamalar yapıldı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Bakanlık Müdürü olarak  görev yapan Sn. Emete BAYLAN 04.07. 2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Bakanlık Müdürü mevkiine müşavir olarak görev yapmakta olan Sn. Berna Selengin 05.07. 2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

Kooperatif Şirketler Mukayyitliği, Kooperatif Şirketler Mukayyidi  olarak  görev yapan Sn. Hüseyin SARI 04.07. 2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır. Kooperatif Şirketler Mukayyitliği, Kooperatif Şirketler Mukayyidi  mevkiine müşavir olarak görev yapmakta olan Sn. Kemal Deniz DANA 05.07. 2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Sanayi Dairesi Müdür  mevkiine müşavir olarak görev yapmakta olan Sn. Doğan ŞAH 05.07. 2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Ticaret Dairesi Müdürü Sn. Alpay ÇELEBİ’nin  emekliliğinden dolayı boşalan  Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Ticaret Dairesi Müdür  mevkiine müşavir olarak görev yapmakta olan Sn. Salih GÖKPINAR 05.07. 2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Bakanlık Müdürü olarak  görev yapan Sn. Mustafa KENDİR 05.07. 2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır ve Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Genel Koordinatör mevkiine atanmıştır.

Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanı mevkiine müşavir olarak görev yapmakta olan  Sn. Meftun ORKUN 05.07. 2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

KKTC Başbakanlığı Gençlik Dairesi Müdürü olarak  görev yapan Sn. Şifa ÇOLAKOĞLU 04.07. 2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır. KKTC Başbakanlığı Gençlik Dairesi Müdürü mevkiine Sn. Hasan EREN 05.07. 2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Plan Proje Müdür  mevkiine Sn. Havva KOZOK 04.07. 2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

Sağlık Bakanlığı, Özel Kalem Müdürü  olarak  görev yapan Sn. Başak EKENOĞLU  04.07. 2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır. Sağlık Bakanlığı, Özel Kalem Müdür  mevkiine Sn. Cemal KUYUCU 05.07. 2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Sanayi Dairesi Müdürü olarak  görev yapan Sn. Mehmet ENVERGİL  04.07. 2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı, Genel Koordinatör olarak  görev yapan Sn. Çelebi ILIK 04.07. 2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

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