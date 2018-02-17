Yamaççılara rüzgar engeli

Yamaç Paraşütü Dünya Hedef Kupası 2018’in ilk gün yarışmaları hava muhalefeti nedeniyle yapılamadı

Tatlısu’da dün başlaması gereken Yamaç Paraşütü Dünya Hedef Kupası 2018 yarışı rüzgar engeline takıldı. Hava muhalefeti nedeniyle organizasyonun başlaması bugüne ertelendi. Paraşütcüler bu sabah erken saatlerine ertelenen yarışma nedeniyle dünü otelde yarışmaya hazırlanarak geçirdi. Büyük çoğunluğu Kaplıca Hotel’de kalan yarışmacılar, otel önünde paraşütlerini ertesi güne ertelenen yarışma için hazırladı. Bazı yarışmacılar rüzgara rağmen bölgede uçuş antremanı gerçekleştirdi. Organizasyon, hava şartlarının elvermesi halinde bu sabah başlayacak. Uluslararası Hava Sporları Federasyonu tarafından takvimlendirilen organizasyon katagori iki olarak dünya kupasına puan vermesini sağlaması açısından büyük önem taşıyor.

Bu yıl 6 ayakta gerçekleştirilecek kupanın ülkemizde yapılacak ilk ayağından sonraki program şöyle: 4 Mayıs 2018 Kazakistan, 13 Temmuz Endonezya, 5 Ekim Kanada, 2 Kasım Nepal, 14 Aralık Arnavutluk.

Yarışma programı

Bugün

08:00-16:30: Yarışma Uçuşları – Tatlısu

18:00 – 21:00: Konser ve Etkinlikler – Tatlısu

Yarın

08:00-13:00: Yarışma Uçuşları – Tatlısu

17:00 – 19:00: Kapanış Töreni (Acabulco Hotel’de yarışmacıların onuruna kokteyl)