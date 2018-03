Off Road programı belirlendi

Ülkemizde faaliyet gösteren iki Off Road kurumu, Kyrenia Off Road Derneği (KYOFF) ve Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği (KKORD) 2018 yarış takvimlerini açıkladı

Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği ile Kyrenia Off Road Derneği yetkilileri yapılan görüşmelerin ardından 2018 programlarını açıkladı. Gelenekselleşen “Cypruss Off Road Attack”, “24 Saat Off Road” ve Afrodisia 2018” yarışlarını organize edecek olan KYOFF, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Mart ayında Attack, Haziran ayında 24 saat ve Ekim ayında Afrodisia yarışlarını gerçekleştirecek. KKORD Yönetimi ise en sevilen off road parkurlarından oluşan 4 yarışlık bir takvim açıkladı. Buna göre sezon Mart ayında Alagadi’de yapılacak yarış ile başlayacak. Mayıs ayında Zet parkuru, Eylül ayında Plümer parkuru ve Kasım ayında Kombos Park’ta yapılacak yarışlarla şampiyona tamamlanacak. İki kardeş dernek KKORD ile KYOFF geçtiğimiz yıllarda ortak organize ettikleri Rally-Sprint yarışlarını bu sene 3 yarışa çıkartma ve kendi şampiyonalarına puan taşıma kararı aldılar. Buna göre Rally-Sprint yarışlarına katılan sporcular hem KYOFF Şampiyonasına, hem de KKORD Şampiyonasına start almaları durumunda 2 puan, finiş görmeleri durumunda +1 puan daha taşıyacaklar.

2018 Off Road yarış tarihleri;