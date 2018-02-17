Finalin adı: DAÜ – YDÜ

Voleybolda, 7. Rauf Raif Denktaş Büyük Erkekler Federasyon Kupası yarı finallerinde DAÜ, Vakıflar’ı, YDÜ de Çamlıkspor’u 3-1’lik skorlarla yenerek adlarını finale yazdırdı

Voleybolda, 7. Rauf Denktaş Büyük Erkekler Federasyon Kupası’nda Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Yakın Doğu Üniversitesi finale yükseldiler.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda dün oynanan yarı final ilk maçında Doğu Akdeniz Üniversitesi, Vakıflar karşısında 3-1 kazanarak finalie yükselen ilk takım oldu.

Gecenin diğer maçında ise Yakın Doğu Üniversitesi, Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor’u 3-1 yendi ve finalde DAÜ’nün rakibi oldu.

Finaller 20 Ocak’ta

Voleybolda, 7. Rauf Denktaş Federasyon Kupası finalleri 20 Şubat Salı akşamı sahiplerini bulacak.

Saat 18.30’da kadınlar finalinde Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor ile Lefke Avrupa Üniversitesi karşılaşacak.

Saat 20.00’de ise erkeklerde Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Yakın Doğu Üniversitesi şampiyonluk mücadelesi verecek. Erkekler finali BRT 1 HD’den naklen yayınlanacak.