Yalan söyleyen kim?

Spor Dairesi 2019’da kullanamadığı 6 milyon TL’ye yakın proje kalemi ile yapılması planlanan projeleri 2020 bütçesi ile yapmayı düşünüyor. 2020’de yatırım bekleyenlere de projeler yapılacak deniyormuş…

2019 PROJELERİ BİTİRİLECEK…Spor Dairesinin 10 milyon TL’ye düşen 2020 proje kalemindeki para yüzde 10 tasarrufla 9 milyon kalıyor. 2019’da yapılamayan Civisil, Harika, Yeşilova ve GG sentetik sahalarının Spor Dairesi yetkilileri tarafından idarecilere 2020’de yapılacağı söylenmiş… Havadis’in ulaştığı 2020’de yatırım bekleyen proje sahipleri de bu yatırımların kendilerine yapılacağı söylendi diyor. Ancak mevcut bütçe ile bunlar mümkün değil…

2020 PROJELERİ NEDİR? Spor Dairesi 2019’da yapamadığı projeleri 2020’de yapıp mevcut bütçesinden öderse, 2020 bütçesinden yaklaşık 2 milyon TL kalacak. 2020’de yapılması beklenen projeler ise Gönyeli’ye tribün, Yusuf Kaptan’ın zemin değişimi, Esentepe Spor Salonu’nun bitirilmesi, Kaymaklı sahasının ışıklandırılması, Lefkoşa’ya çok amaçlı spor salonu ve Girne’deki salona ısıtma soğutma sistemi yapılması. Bu durumda taraftardan birinin yalan söylediği ortaya çıkıyor

Ülkemiz sporunda 2019’da yapılması gereken projeler ve bütçedeki proje kaleminde olan yaklaşık 6 Milyon TL’nin Spor Dairesi tarafından zamanında harcanamamasından dolayı Maliye bütçesine düşmesi 2020’ye giriş yaparken gündeme bomba gibi düşmüştü. 2019’da yatırım bekleyenlerin projeleri gerçekleşmezken, 2020’de yapılması planlanan yatırımları bekleyenlerde ise endişeli bekleyiş başlamıştı.

2019’da yatırım yapılması beklenen projeler ve 2020’de planlanan yatırımların sahipleri ile kurduğumuz iletişimde herkese bu projelerin yapılacağının söylendiği ifade edildi.

Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana 2019’da yapılamayan projelerin 2020’de yapılacağını proje sahiplerine sözlü olarak söylediği iddia edildi. 2020’de yapılması planlanan yatırım sahipleri de bu yatırımların 2020’de yapılacağının sözünü aldıklarını gazetemize açıkladılar.

Bu iddialar doğrultusunda biz de bütçedeki para ve yapılması planlanan yatırımlara ihtiyaç duyulan parayı hesapladık ve ortaya ilginç bir durum çıktı.

Taraftarlarda biri yalan söylüyor

Spor Dairesi’nin 2020 proje kalemi 10 Milyon TL. Bütçe yasası gereği yüzde 10 tasarruf yapılacak ve 9 Milyon TL kalacak. 2019’da yapılamayan projeler Civisil’e sentetik futbol sahası, GG’ye sentetik futbol sahası, Harika Sahası ve Yeşilova sahasının yapılması. Bu sahaların toplamı için gerekli para yaklaşık 7 Milyon TL. Geriye kalan para ise 2 Milyon TL. İki sentetik saha maliyeti yaklaşık 5 Milyon TL. 2 etaplı Yeşilova sahasının maliyetinin yaklaşık 1.7 Milyon TL, Harika sahası için ise yaklaşık 150 bin TL istendiği iddia ediliyor.

Eğer bu projeler yapılır ise mevcut bütçeden karşılanabilir ve tesisler yapılabilir. Ancak 2020’de yatırım bekleyen projelere para kalmayacak. Ancak Havadis’in ulaştığı 2020’de yatırım bekleyen proje sahiplerine de Spor Dairesi yetkililerinin yatırımların yapılacağının söylendiği ifade edildi.

2020’de bekleyen projeler ise Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’na soğutma, ısıtma sistemi takılması. Gönyeli Sahası’nda tribün yapılması. Göçmenköy Sahası’na tribün yapılması. Küçük Kaymaklı sahasının ışıklandırılması. Girne’ye sentetik antrenman sahası yapılması. Yenicami’nin kullandığı Yusuf Kaptan Sahası’nın zemininin yenilenmesi ve Lefkoşa’ya Atatürk Spor Kompleksine yapılması beklenen çok amalı spor salonu projesi, federasyonların 4 gözle beklediği proje bu.

Kulüp idarecileri ve federasyon temsilcileri bu yatırımların da kendilerine 2020’de başlanacağının söylendiğini ifade ediyorlar.

Biz de Havadis olarak soruyoruz: Peki ama hangi para ile hangi projeler yapılacak? Yalan söyleyen kim?