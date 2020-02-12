Sertoğlu: 19 bin kayıtlı futbolcumuz var

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu önemli açıklamalar yaptı. 2010 yılında göreve başlayan Sertoğlu bugün gelinen durumu değerlendirdi. Hasan Sertoğlu’nun açıklaması şöyle:

“10 Kasım 2010 tarihinde arkadaşlarımızla birlikte Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda göreve başladık. Göreve başladığımız tarihlerde federasyonumuza kayıtlı futbolcu sayısı 4 bin 500 civarındaydı. KTFF o dönemde sadece A Takım ve Genç Takım kategorilerinde ligler organize etmekteydi. Ancak bugünkü durumumuza bakacak olursak kayıtlı futbolcu sayımız 19 bin civarına ulaşmış bulunmaktadır.

Bizler göreve geldiğimiz tarihten itibaren özellikle altyapıların kurulmasını ve bu altyapılar ile birlikte ülke gençliğine sahip çıkıp, bu gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması ve sosyalleşmesini sağladık. Bugün itibariyle 255 futbol takımı çeşitli kategorilerde mücadele etmektedir. Bugün KTFF’nin organize ettiği U10, U12, U15, U17, U20, BTM 1.Lig, BTM 2.Lig, A Takımlar ve Kadınlar Ligi’nde binlerce futbolcu spor yapmaktadır. A Takım ve U20 kategorisinde mücadele etmeyen birçok kulübümüz altyapı liglerine katılmakta ve burada mücadele etmektedir. Bu katılımlar kulüplerimizin özellikle çocuk ve genç nüfusa ne denli sahip çıktığının en büyük göstergesidir.

Bunun yanı sıra KTFF’nin organize ettiği U10, U12, U15, U17 ve Kadınlar Ligi’nin tüm lisans, sağlık görevlisi, hakem ve maç ücretleri futbol için ayrılan devlet katkısından kesilerek federasyonumuz tarafından karşılanmaktadır. Her zaman söylediğim gibi; bu ülkedeki gençliği ayakta tutan futbol kulüplerimizdir. Kulüplerimiz bu misyonu üstlenmesinin yanı sıra ülkeye faydalı bireyler sağlayan kuruluşlar olarak da ön plandadır. Bundan dolayı kulüplerimize çok iyi bakmamız gerekmektedir.

Futbolumuzun bugün ülke ekonomisine katkısı yılda yaklaşık 60 milyon TL’yi geçmiş bulunmaktadır. Ülke gençliğine bu denli sahip çıkan futbol ailesine son günlerde haksız şekilde eleştiri yapanların ve de tüm toplumun bu gerçeği görmesi açısından bu açıklamayı yapma ihtiyacı hissettim.”