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Salonda maçlar durmalı!

12 Şubat 2020
Tonguç Kotak

Tonguç KOTAK

 

KKTC’de soğuklar devam ediyor ama normal ülkelerde salonlarda oynanan maçlarda salon sıcacık olur. Ama ne yazık ki ülkemizdeki salonların ısıtma – soğutma sistemleri iflas etmiş durumda.

Atatürk Spor Salonu’nda dün gece Basketbol Kadın Ligi’nde UKÜ-GAÜ maçı vardı. Salon buz gibi, oyuncular ısınamıyor, koçlar gerekmedikçe mola almıyor, maça gelen bir avuç insan ise ısınmak için her türlü yolu deniyor.

Bu yazıyı yazmak istemezdim ama salonda maçları olan federasyonlara sesleniyorum. Lütfen maçlarınızı durdurun. Oyuncular henüz sakatlanmamış ama sakatlanma da olabilir. Lütfen önlem alın.

Sporun bağlı olduğu Sayın Başbakan Ersin Tatar, lütfen bu işi durdurun. Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana’ya mı söylersiniz, yoksa Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan’a mı yoksa Dış İlişkiler Sorumlusu Sertaç Bozatlı’ya mı direktif verirsiniz bilmiyorum ancak lütfen ama lütfen bu ızdırabı durdurun. Bu oyunculara yazık. Sakatlanma ile karşı karşıyalar.

Federasyonlar lütfen bir hafta ara verin, soğuklar bitsin sonra devam edin ama lütfen bu ızdırabı durdurun.




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