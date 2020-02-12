“Soğukta” UKÜ galip: 67-31

DONDURUCU SOĞUKTA OYNANDI

Atatürk Spor Salonu’nun ısıtma sisteminin bozuk olması nedeniyle maç dondurucu bir havada oynandı. Salonda hem oyuncular hem hakemler hem de maçı izleyenler soğuktan acı bir şekilde korunmaya çalıştılar

Yer: Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Nusret Sırdar, Ali Kozok

UKÜ: Şule (15), Ayşe Kamkam (14), Sude (12), Çisem (2), Aydanur (4), Samilay (7), Fatma, Havva, Dilem (3), Gül (4), Haddy (5), Ceren (2)

GAÜ: Eylül (2), Yağmur (14), İlayda N. (2), Berna (2), Esmanur, Yaren (8), İlayda D. (2), Rümeysa (1), Melda, Nuran, Hatice, Aleyna

1.periyot: 15-5

İlk yarı: 25-13

3.periyot: 52-21

Basketbol Kadınlar Ligi’nde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi’ni 67-31 yenerek yenilgisiz liderliğini sürdürdü.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda buz gibi bir havada oynanan maçta her iki taraf da gerekmedikçe mola almadılar.

Maçın başından sonuna üstün olan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ilk yarısını 25-13 önde bitirdiği maçta üstünlüğünü maç sonuna kadar devam ettirdi ve maçı da 67-31 kazanarak ligdeki dördüncü maçını almış oldu.

Maçın en skorer ismi ise 15 sayı ile oynayan UKÜ oyuncusu Şule Ünağyol oldu. GAÜ adına 14 sayı kaydeden Yağmur Bozoğlan ise takımının en çok sayı kaydeden oyuncusu olarak müsabakayı tamamladı.