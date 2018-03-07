Yakın Doğu’ya Kanadalı forvet

KOOP MAÇINDA OYNAYACAK:

Kadınlar Basketbol Ligi’nde Yakın Doğu Üniversitesi’nin ikinci yabancısı olan 26 yaşındaki Kanadalı forvet Sartori 10 Mart Cumartesi akşamı oynanacak olan Koopspor karşılaşmasında forma giyecek

Tonguç KOTAK

Commercial Insurance Kadınlar Basketbol Ligi’nde yer alan Yakın Doğu Üniversitesi, Kanadalı forvet Kayli Sartori’yi KKTC’ye getirdi.

Universty of Frasver Valley All -Canadian ve Al Riyadi takımlarında oynayan tecrübeli oyuncu Canada’lı Kayli Lauren Stori’ transfer etti.

Daha önce 24 yaşında 1,93’lük ABD’li pivot Elem Andrea İbiam’i transfer ederek ilk devrede Koop karşısında oynatan Yakın Doğu Üniversitesi bu kez de Kanadalı forvet ile anlaştı.25 yaşında olan Kanadalı forvet son iki sezondur Lübnan Ligi’nde mücadele etti.

Kanadalı oyuncu Pazartesi akşamı KKTC’ye gelerek dün takım antrenörü Bilgin Güldoğuş ve oyuncularla tanıştı. Sartori takımla ilk maçına 10 Mart Cumartesi akşamı oynanacak Koopspor maçında çıkacak.