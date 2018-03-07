Lezzet ve eğlence bir arada

OLGA NAPOLİ BEĞENİLDİ:

Girne’deki Big Boss’ta sahne alan Olga Napoli, Gıda Ltd sponsorluğunda lezzet ve eğlencenin bir araya geldiği mekanda konukların büyük beğenisini kazandı.

Girne’nin gözde mekanı Big Boss, Olga Napoli ile canlı müzik gecelerine başladı. Girne Park AVM’de kısa süre önce açılan ve oldukça ilgi gören Big Boss lezzet ve eğlenceyi bir araya getirdi. Gıda Ltd sponsorluğunda düzenlenen Chivas Party oldukça yoğun ilgi gördü.

Olga Napoli geniş repertuarı ve güçlü sesi ile gelen konukları mest etti. Hem sesi hem güzelliği ile herkesi kendisine hayran bırakan Olga, Big Boss gecelerine renk katmaya devam ediyor. Aphrodite Girls’un ikram dolu karşılaması ise geceye bir hayli renk kattı.

Birbirinden güzel modellerin elinden Chivas ikramların yapıldığı geceden konuklar oldukça memnun ayrıldı. Gece DJ Andım Çağdan’ın çaldığı setlerle devam etti. Mekan sahibi Gamze Yücel ise gelen konuklar ile birebir ilgilenmeyi ihmal etmedi.