Türküler Olgun’la dile geliyor

KONUKLARI MEST EDİYOR:

Girne’deki programlarına son sürat devam eden Soner Olgun Türkülerle bezediği repertuarıyla konukları adeta mest ediyor.

Merit Park Hotel bünyesinde yaşanan Soner Olgun’la Letafet Bar geceleri tüm hızıyla devam ediyor. Her hafta eğlenceyi doruk noktalarda yaşatan mekandaki kalabalık ve günler öncesinden tükenen rezervasyonlar adamızda yaşanan Soner Olgun sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Muhteşem sahne performansları yanında hayırseverliği ile de dikkat çeken büyük üstat Soner Olgun; geçtiğimiz haftalarda kangren hastalığı nedeniyle sağ bacağı kesilen ve tedavi gören ünlü sanatçı Yalçın Menteş için Kartal Beldiyesi’nin Ali Yücel Kültür Merkezi’nde düzenlemiş olduğu vefa gecesine katıldı.

Geride bıraktığımız cumartesi gecesi birçok ünlü ismin de katıldığı muhteşem bir müzik ziyafetine imza atan Soner Olgun pazar sabahının ilk ışıklarına kadar en güzel şarkılarını sevenleriyle seslendirdi. Adamızın tanınmış isimleri yanında; Türkiye’nin en ünlü modacılarından Hakan Akkaya da geceyi izleyenler arasındaydı. Geceye her zamanki sloganı ‘’iyi bayramlar’’ diyerek başlayan sanatçı programında; hem günümüzden hem geçmişten Türk Müziğine damgasını vurmuş en güzel şarkılarının yanında zaman zaman yabancı şarkılara da yer verdi.