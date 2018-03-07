KOOP son nefeste: 84-88

KAMBALA DİSKALİFİYE EDİLDİ:

Koopspor’un Letonyalı pivotu Kasmbala maçın son anlarında hakemlere yaptığı itirazlar sonucu önce teknik faul ardından itirazlarını devam ettirince diskalifiye edildi

Yer: NEU RA 25 Spor Salonu

Hakemler: Nusret Sırdar **, Tugay Yazgan **, Serdar Kiracıoğlu **

GÜ: Benon ** (6), Bedford *** (32), Mert ** (2), Hüseyin * (2), Hamit * (3), Fehmi ** (5), Smıth *** (20), Osman ** (4), Clayton ** (7), Günay ** (3)

Koopspor: Kemal ** (9), Kambala ** (27), Tayfun **, Kaan *, Vedat ** (2), Andım *, Means *** (15), Williams *** (17), Kercem *** (18)

1.periyot: 18-23 (Koop)

İlk yarı: 43-47 (Koop)

3.periyot: 58-67 (Koop)

Tonguç KOTAK

Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Süper Ligi’nde 13. hafta açılış maçında Koopspor deplasmanda Girne Üniversitesi’ni 88-84 mağlup etti.

NEU RA 25 Spor Salonu’nda oynanan maça Koop etkili girdi ve skorer oyuncularla ilk anlarda önce geçerek periyotu 23-18 önde tamamladı. İkinci periyotta karşılıklı basketler izlenirken devreyi Koopspor 47-43 önde bitirdi.

İkinci yarıya da etkili giren Koop farkı çift hanelere çıkartarak rahat bir tempoda üçüncü periyotu 67-58 önde geçti.

Son bölümde savunmada sertleşen hücumda da sayılar bulan Girne maçın son dakikasında öne geçse de Koop maçı 88-84 kazanmayı başardı ve ligde 9. galibiyetini aldı. Girne ise 8. yenilgi ile tanışarak Play-Off şansını zora soktu.

Haftanın diğer mücadelesinde ise Play-Off için mücadele veren Mapfree, bu akşam Girne Amerikan Üniversitesi’ni konuk edecek. Karşılaşma saat 20.00’de Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda başlayacak.

U 18 Genç Kızlar Ligi’nde dün akşam oynanan maçta Koopspor, Alsancak Belediyesi’ni 64-18 yendi

Fotoğraf: Fuat ŞANLIER