Alevi Kültür Merkezi 8 Mart dolayısıyla mesaj yayımladı

Alevi Kültür Merkezi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kadınlara yönelik şiddet, taciz ve tecavüzlerin her geçen gün artış gösterdiğine işaret edilen mesajda, “Kadını özgür olmayan bir toplum asla toplum olarak da özgür olamaz.” denildi.

“Alevilikte cinsiyet ayırımı olamaz” denilen açıklamada, “KKTC Alevi Kültür Merkezi olarak kutlayacağımız 8 Mart Dünya Emekçi kadınlar gününü bugün ve bundan sonraki yıllarda tüm dünya kadınları adına adalet, barış ve eşitlik içinde kutlamayı yürekten diliyoruz” sözlerine yer verildi.