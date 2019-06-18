Hava DurumuKıbrıs

Yağmurlu hava devam edecek

18 Haziran 2019

Ülkemiz yağışlı havanın etkisinde… 2 gün daha devam edecek olan yağmurlarla birlikte yaşanabilecek olumsuzluklara Meteorolji Dairesi uyarı yaptı.

Meteoroloji Dairesi, dün saat 14.00’den itibaren yarın (Çarşamba) saat 18.00’e kadarki süre için ihbar yayımladı. Meteoroloji Dairesi’nin ihbarında, bölgemizde devam eden sağanak veya gök gürültülü sağanak yağışların yer yer etkili olmasının beklendiğini belirterek, dolu yağışı, su baskını, yıldırım düşmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerden ve vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

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