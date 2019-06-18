Kıbrıs

Kahraman şehit pilot uçağına kavuşuyor

18 Haziran 2019

Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’in 8 Ağustos 1964 tarihinde düşürülen F 100F savaş uçağının bire bir benzeri anıtta sergilenecek

Gürsel KARAGÖZLÜ

 

Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’in 8 Ağustos 1964 tarihinde düşürülen F 100F savaş uçağının bire bir benzeri Cengiz Topel Anıtı’nda sergileniyor.

Türk Hava Kuvvetleri’nin Kıbrıs’ta 8 Ağustos 1964 tarihinde, gerçekleştirdiği uyarı uçuşunda uçağı isabet alan ve paraşütle atlaması sonrası Kıbrıs Rum kesiminde esir alınarak şehit edilen Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’in anısına, düşürülen F 100F savaş uçağının birebir benzeri, Lefke İlçesinde Cengizköy’de Cengiz Topel Anıtı önünde kaide üzerine yerleştirilerek sergilenmeye başlanıyor.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’dan elde edinilen bilgide, bir müddet önce TMT Mücahitler Derneği yetkililerinin kendisini ziyaret ederek, Cengiz Topel’in 8 Ağustos 1964 tarihinde Kıbrıs’a geldiği savaş uçağının birebir benzerinin Balıkesir’den getirtilerek Cengiz Topel Anıtı’nda sergileneceğini ve belediyeden çevre düzenlenmesi yapılmasını talep ettiklerini ve imar bölümünden görevlileri bu konu ile ilgili görevlendirdiğini aktardı.

Edinilen bilgide, Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’in F 100F savaş uçağının birebir benzerinin monte işleminin devam ettiği ve tamamlanmasından sonra deniz kenarına yapılan kaide üzerine yerleştirilerek önümüzdeki günlerde halkı ziyaretine açılacağı öğrenildi.

 

 

 

 

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