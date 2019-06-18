“Tecavüz” zanlısı çocuk serbest bırakıldı

Evrim KAMALI

Girne’de evden kaçan 14 yaşındaki kız çocuğunu evine götürüp cinsel tecavüzde bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan 17 yaşındaki T.Y hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün teminat talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Zanlının yaşının 17 olmasından dolayı duruşma basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Mahkemenin zanlıyı iki kefilin 40’ar bin TL kefalet senedi imzalanması şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere teminat ile serbest bıraktığı öğrenildi.