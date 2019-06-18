Kıbrıs

Iyamah’ın ihraç işlemleri sürüyor

18 Haziran 2019

Evrim KAMALI

Ülkeye öğrenci olarak giriş yapıp bir süre sonra kaçak duruma düşen Nijeryalı Okhai Iyamah dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlının ülkeye öğrenci vizesi ile giriş yaptığını ancak öğrenim gördüğü üniversitedeki kaydının 20 Eylül 2018 tarihinde bittiğini söyledi.

Polis, 2018 yılından beridir ülkede kaçak olarak ikamet eden zanlının 13 Haziran’da tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlı ile ilgili ihraç işlemleri başlatıldığını belirterek, işlemlerin tamamlanması için 4 gün ek  süreye ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlı hakkında 4 gün tutukluluk kararı verdi.

 

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