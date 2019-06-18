ODTÜ Montessori 2018-2019 Akademik Yılı’nı tamamladı

ODTÜ’nün Güzelyurt-Kalkanlı’daki merkez kampusunun içinde yer alan Montessori Okulu’nda önceki gün öğrencilere, yıl boyunca yaptıkları etkinliklerin bir tanıtımı olan değerlendirme raporları (karne) verildi

Montessori eğitim sistemini KKTC’de kreş ve anaokullarında uygulayan ilk okul olan Kıbrıs Montesori Okulları’nın ODTÜ şubesinde, değerlendirme raporu (karne) sevinci yaşandı.

ODTÜ Montessori Okulu’nda Cuma günü düzenlenen ve ailelerin de katılımı ile gerçekleşen törende çocuklar, öğretmenlerinin elinden değerlendirme raporlarını aldı, ardından okul bünyesinde organize edilen partide gönüllerince eğlendi.

ODTÜ Montessori Okulu’nda değerlendirme raporunu alan çocuklar 2018-2019 Akademik Yılı’nın son pastasını da kesti.

Avcı: Montessori çocukları hayata daha donanımlı başlıyor

Kıbrıs Montessori Okulları ODTÜ Şubesi Müdürü Bilgün Aligüllü Avcı törende yaptığı konuşmada, her yıl olduğu gibi bu yıl da başarılı ve oldukça keyifli bir eğitim dönemi geçirdiklerini belirtti.

Montessori eğitim sisteminin çocukların gelişimi üzerindeki önemine dikkat çeken Avcı, Montessori çocuklarının “ben yapabilirim-ben üretebilirim” özgüveni ile yetişerek diğer eğitim sisteminden mezun olan çocuklara göre, hayata daha donanımlı ve her koşula daha hazırlıklı olarak başladıklarını kaydetti.

Tören okul öğretmenleri, öğrenciler ve velilerin hatıra fotoğrafı çektirmesi ile sona erdi.