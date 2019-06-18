Lefke İstiklal’de karne sevinci

Gürsel KARAGÖZLÜ

Lefke İstiklal İlkokulu öğrencileri karnelerini alarak yaz tatiline çıktılar.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı anaokul, ilkokul ve liselerde 2018-2019 Eğitim- Öğretim Yılı dün karnelerin verilmesi ile tamamlandı.

Lefke İstiklal İlkokulu’nda dün sabah okul zilinin çalması ile birlikte öğrenciler, öğretmenler ve veliler okul avlusunda toplandı.

Okul müdürü Halil Çorba öğrencilere ve velilere kısa bir konuşma yaptı. Konuşmasında öğrencilere çok anlamlı mesajlar ileten Çorba, kendi kararlarını verebilen mutlu bir nesil yetiştirmenin önemi üzerinde durarak öğrencilerin yaz tatilini çok iyi değerlendirmelerini iyi bir tatil geçirmelerini ve yeni döneme dinlenmiş bir şekilde başlayarak daha büyük başarılar elde etmeleri temennisinde bulundu.

Çorba’nın konuşmasından sonra dereceye girerek başarı belgesi almaya hak kazanan 4 ve 5 sınıf öğrencilerine başarı belgeleri verildi.

Başarı belgelerinin verilmesinden sonra öğrenciler sınıflarına girerek karnelerini aldı.