Dünya

İspanya Katalan siyasetçilere mazbatasını vermiyor

17 Haziran 2019
Carles Puigdemont (ortada) ve Antoni Comin (solda)

İspanyol makamları Avrupa Parlamentosu seçimlerini kazanan ikisi sürgünde biri cezaevinde olan üç ayrılıkçı Katalan siyasetçiye mazbatalarını teslim etmedi.

Madrid hükümeti Avrupa Parlamento seçimlerini kazanan Katalonya Özerk Bölgesi’nin eski lideri Carles Puigdemont ve Katalonya eski Sağlık Bakanı Antoni Comin’in mazbatasını teslim etmedi.

İspanya Ulusal Seçim Komisyonu, Belçika’da sürgünde yaşayan iki ayrılıkçı Katalan politikacının avukatının başvurusunu reddetti. Avukat Gonzalo Boye iki Katalan politikacıyı temsilen seçim komisyonuna noter onaylı vekaletname ve noter huzunda verilmiş yemin metnini sunduğunu açıkladı.

İspanyol seçim hukukuna göre Avrupa Parlamentosu seçimlerini kazanan 54 milletvekilinin göreve başlayabilmesi için Anayasa üzerine yemin etmesi ve mazbatalarını teslim alması gerekiyor.

Ancak Katalonya Özerk Bölgesi’nde 2017’de düzenlenen bağımsızlık referandumundaki rolleri nedeniyle yargılanan Puigdemont ve Comin tutuklanma riski nedeniyle Belçika’da yaşıyor. Puigdemont hakkında 30 yıla kadar hapis isteniyor.

19 aydır cezaevindeki Katalonya Özerk Yönetimi Eski Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras’ın da mazbatasını almak için cezaevinden çıkışına izin verilmedi. Avrupa Parlamentosu seçimlerini kazanan diğer bir isim olan Junqueras’ın mazbatasını teslim almak üzere cezaevinden çıkma talebi Yüksek Mahkeme tarafından reddedildi.

Mahkeme gerekçe olarak yargılamanın selametini gösteririken, Junqueras’ın avukatı müvekkili hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmadığına işaret ederek karara itiraz etti.

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