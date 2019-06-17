Türkiye

Athena Gökhan’dan, Melih Gökçek’e ‘kravat’ tepkisi

17 Haziran 2019

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, dün akşam Ekrem İmamoğlu-Binali Yıldırım ortak yayınıyla alakalı ‘kravat’ yorumu yapan Melih Gökçek’e tepki gösterdi.

Türkiye’nin günlerdir beklediği tarihi yayın dün gece gerçekleşti. Tüm Türkiye, Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım’ın ortak yayınına kilitlendi. Yayın başladığı andan itibaren on binlerce tweet atıldı.GÖKÇEK’TEN KRAVAT YORUMU

Ortak yayını takip eden Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek yayınla alakalı paylaşımlar yaptı. Ardı ardına paylaşımlar yapan Gökçek’in Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım’ın kravat tercihiyle ilgili tweeti, dikkat çekti. Canlı yayında buluşan Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu’nun tercih ettikleri kravatlara dikkat çeken Melih Gökçek Twitter üzerinden “Binali Yıldırım’ın kravatı Türk Bayrağı renkleri taşıyor. Kırmızı beyaz. Ekrem İmamoğlu’nun kravatı Yunan bayrağı renklerini taşıyor… Mavi beyaz… Tesadüf” paylaşımını yaptı. Gökçek’in bir süre sonra ise bu paylaşımı sildiği görüldü.

ÖZOĞUZ: ÜLKEMİZİN İTİBAR KAYBETMESİ ÇOK OLAĞANDIR

Gökçek’in Yıldırım ve İmamoğlu’nun kravatına yaptığı yoruma şarkıcı Gökhan Özoğuz’dan tepki geldi. Özoğuz, ” Üzücü olan ne biliyor musunuz? Güleriz ağlanacak halimize misali. Halkımızı hakikaten aptal yerine koyuyor olma arzunuz! Ortada bu mevkiilerde bu seviyeler olduğu sürece Ülkemizin itibar kaybetmesi çok olağandır” paylaşımıyla tepkisini ortaya koydu.

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