AB, İran nükleer anlaşmasının sürmesini istiyor
Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, “Amacımız İran nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanmaya devam edilmesini sağlamak” dedi.
IAEA raporlarının İran’ın nükleer yükümlülüklerini yerine getirdiğini gösterdiği sürece AB’nin desteğinin devam edeceğini ifade eden Mogherini, “Amacımız İran nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanmaya devam edilmesini sağlamak” diye konuştu.
‘KÖRFEZ’DE ASKERİ GERGİNLİKTEN KAÇINILMALI’
Mogherini, Umman Körfezi’ndeki gerginliğe ilişkin ise AB’nin bilgiyi üye ülkelerin edindiği istihbarattan aldığını belirterek, tüm üye ülkelerin gerginliğin tırmandırılmaması konusunda hemfikir olduğunun altını çizdi.
“Tüm üye ülkeler Körfez’de askeri gerginlikten kaçınılması gerektiğini, aksi takdirde durumun çok tehlikeli olacağını düşünüyor.” diye konuşan Mogherini, tüm taraflara itidal çağrısını yineledi.