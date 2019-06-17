İran uranyum zenginleştirme sınırını 27 Haziran’da aşacağını açıkladı
Zenginleştirilmiş uranyum üretimini artıran İran, 2015’te uluslararası nükleer anlaşma ile belirlenen ve tarafların üzerinde mutabık kaldığı limiti 27 Haziran’da aşacağını açıkladı.
Açıklamayı yapan İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behrouz Kamalvandi, İran’ın üretimini dörde katladığını da ekledi.
Kamalvandi, Avrupalı ülkelerin şimdi ABD yaptırımlarına karşı İran’ı koruması gerektiğini de belirtti.
2015 yılındaki uluslararası anlaşma, İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stoğunu 300 kilogramla sınırlandırıyordu.
Anlaşma ayrıca 130 tonla sınırlanan ağır su stoğu kısıtlaması ve fazla materyalin ülke dışına satılmasının durdurulmasını öngörüyordu.
ABD Başkanı Donald Trump geçen yıl anlaşmadan çekildiğini açıklamış, İngiltere, Fransa ve Almanya anlaşmanın devam etmesi için çaba harcamıştı.