Çiftçiye express ödeme

Toprak Ürünleri Kurumu, çiftçinin ürettiği arpa ve buğdayın tümünü almak için hazırlıklarını yaptı. Kurum, ürün teslim tarihinden 3 gün sonra çiftçiye ödeme yapacak

“ALIMLAR KEYFİ YAPILMAZ”: Müdürü Mehmet Arkut: Toprak Ürünleri Kurumunun alımları herhangi bir keyfiyete bağlı değildir. Kanunumuza ve yasalarımıza göre bu yıl da çiftçinin satmak istediği tüm ürünü alacağız. Havalar yağışlı olmasına rağmen dün itibariyle alımlara başladık

“ÇİFTÇİ DE YASALARA BAĞLI”: Arkut: Toprak Ürünleri Kurumunun yasasına göre kurum kadar çiftçi de bazı koşullara bağlıdır. Çiftçi kendisine ayırdığı ürünün dışında ihtiyaç fazlası kalan tüm ürününü kuruma satmakla mükelleftir, elinde tutamaz, saklayamaz

“3 GÜN SONRA ÖDEME YAPILACAK”: Arkut: Çiftçi, ürünü Toprak Ürünleri Kurumuna teslim ettikten 3 gün sonra bankaya müracaat ederek parasını alacak. Bu 3 gün de zaten fişlerin çıkması ve raporların hazırlanması ile ilgili gereken süredir

Pınar BARUT

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin, bu yıl arpada beklenen rekoltenin 80-100 bin ton olduğunu ve çiftçinin verimlilik karşısında yüzünün güldüğünü belirten açıklamasından sonra bir olumlu haber de Toprak Ürünleri Kurumu’ndan geldi.

Toprak Ürünleri Kurumu Müdürü Mehmet Savaş Arkut, Havadis’e yaptığı açıklama da, kurumun, çiftçinin satmak istediği “Denetime Tabi Madde”yi almakla mükellef olduğunu ve dün itibariyle alımların başladığını belirtti.

Arkut, her kurumun olduğu gibi, Toprak Ürünleri Kurumu’nun da yasalar ve kanunlar ile belirlenmiş bir çerçeve de hareket ettiğini, buna göre alımların ve ödemelerin de yasa ve kanunlarda açık bir şekilde yazıldı üzere yapılacağına vurgu yaptı.

“Çiftçimiz adına mutluyuz” diyen Toprak Ürünleri Kurumu Müdürü Mehmet Savaş Arkut, havaların yağışlı olmasına rağmen alımlar için zaman kaybetmeden işe koyulduklarını ifade etti.

Arkut: Yasamıza göre tüm ürünü almak durumundayız

Toprak Ürünleri Kurumu’nun, 32/1992 sayılı TÜK yasasının 15. maddesine göre, üreticinin kuruma satmak istediği “Denetime Tabi Madde” nin (arpa) tamamını almak zorunda olduğunu hatırlatan kurum müdürü Mehmet Savaş Arkut, kurumun isteyip istememe gibi bir seçeneği olmadığını söyledi.

Arkut, “Toprak ürünleri Kurumu’nun alımları herhangi bir keyfiyete bağlı değildir. Kanunumuza ve yasalarımıza göre bu yıl çiftçinin satmak istediği tüm ürünü alacağız. Havalar hala yağışlı olmasına rağmen dün itibariyle alımlara başladık” dedi.

“Çiftçi de ihtiyacın fazlasını kuruma satmak zorundadır”

Toprak Ürünleri Kurumu’nun yasasına göre çiftçinin de bazı koşullara bağlı olduğunu söyleyen kurum Müdürü Mehmet Savaş Arkut, çiftçinin kendisine ayırdığı ürünün dışında ihtiyaç fazlası kalan tüm ürününü de kuruma satmakla mükellef olduğunu ifade etti.

Arkut: “Örneğin, hayvancı vardır, ürününün bir kısmını kendine ayırır. Ama ihtiyaç fazlası olanı saklayamaz. Yasamıza göre çiftçi de bunu kuruma satmak zorundadır” dedi.

“Çiftçi parasını 3 gün sonra alacak”

Kurumun mali yapısıyla ilgili de bilgi veren Arkut, alacakları ürünün parasının tamamının alımdan 3 gün sonra ödeneceğini söyledi.

Hak sahibi çiftçinin ürünü kuruma tesliminden 3 gün sonra bankaya giderek müracaat etmesi gerektiğini belirten Arkut: “Bununla ilgili imzalanan protokoller var, buna göre hareket etmek durumundayız. Çiftçi ürünü kuruma teslim ettikten 3 gün sonra bankaya müracaat ederek parasını alacak. Bu 3 gün zaten fişlerin çıkması ve raporların hazırlanması ile ilgili gereken süredir” dedi.

“Çiftçimiz adına çok mutluyum” diyen Toprak Ürünleri Kurumu Müdürü Mehmet Savaş Arkut, bu senenin çiftçi adına rekolte açısından bereketli geçtiğini de sözlerine ekledi.