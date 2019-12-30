Kıbrıs
Yağışlı hava Mağusa’da etkili oldu
Ülkemizi etkisi altına alan yağışlı hava ülke genelinde etkili olurken,bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu.
Yağmurun toprakla buluşması özellikle çiftçinin yüzünü güldürürken,öte yandan bütün gece yağan sağanak yağmur nedeniyle Mağusa’nın bazı bölgelerinde su baskınları oluştu.
Yağmur nedeniyle sürücüler zaman zaman trafik akışında zor anlar yaşadı.
Sabah saatlerinden itibaren bölgede Belediye,İtfaiye ve Sivil Savunma ekiplerinin yoğun çalışmaları sürüyor.Bu sayede yollar içindeki suların tahliyesi yapılıyor.