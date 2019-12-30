K-Pet Süper Lig’de şampiyonluk yarışı veren Doğan Türk Birliği’nde başkan Bayar Piskobulu transfer gündemlerini Havadis’e açıkladı

ORTA SAHAYA 1 TRANSFER GELECEK: Doğan Başkanı Bayar Piskobulu, teknik heyetin orta sahaya 1 oyuncu takviyesi istediğini söyledi ve bunun için arayış içinde olduklarını açıkladı

YENİCAMİ JOHN EBUKA’YI BIRAKMADI: Bonservisi Yenicami’de olan ancak kiralık olarak Hamitköy’de forma giyen John Ebuka’yı isteyen Doğan Yenicami’den olumlu yanıt almadı

Ahmet ÖZSOY

Futbolda sezonun ilk devresinin liderin 4 puan gerisinde üçüncü sırada tamamlayan Doğan Türk Birliği sezonun ikinci devresine ülkemizde yapacağı kamp çalışmaları ile hazırlanacak.

Devre arası çalışmaları için Acapulco Otel’i tercih eden Doğan Türk Birliği 6 Ocak – 11 Ocak tarihleri arasında kampta olacak. Transferin gündeminde yer alan Doğan’da, başkan Bayar Piskobulu Havadis’e konuştu.

Yenicami John Ebuka’yı bırakmadı

Doğan Türk Birliği’nin forvete transfer etmek istediği John Ebuka için olumlu sonuç alamadı. Bonservisi Yenicami’de olan ancak kiralık olarak Hamitköy’de forma giyen John Ebuka’yı isteyen Doğan Yenicami’den olumlu yanıt almadı. Yenicami’nin John’u bonservisli vermek istememesi üzerine transferden vazgeçen Doğan şu an için forvet aramıyor.

Eldekilerden daha iyi bulunursa

Doğan Türk Birliği Başkanı Bayar Piskobulu transfer çalışmalarını Havadis’e açıkladı. Piskobulu sezonun ikinci devresi öncesi transferde “maceraya girmeyeceğiz” yorumu yaptı. Kadrolarındaki oyuncularından daha iyi biri bulunur ve anlaşılırsa transferi yapabileceklerini söyleyen Piskobulu şu anda gündemlerinde bir isim olmadığını vurguladı.

Weston ve Babacar aileleriyle

İlk devre Doğan forması giyen Babacar ve Weston’un ülkemizden ayrıldığını söyleyen başkan Piskobulu, “Babacar’ın çocuğu olmuştu ve Senegal’e ailesinin yanında gitti. Farklı ülkelerden kendisine teklifler geldiğini biliyoruz ancak Babacar bize döneceğini söyleyerek gitti. Weston’un ailesi Amerika’da yaşıyor ve o da Amerika’ya gitti. Kasığından sakatlığı var Weston’un da tam verim alamıyoruz ancak onunla da yollarımızı ayırmadık” dedi.

Orta sahaya 1 transfer gelecek

Doğan Başkanı Bayar Piskobulu teknik heyetin orta sahaya 1 oyuncu takviyesi istediğini söyledi ve bunun için arayış içinde olduklarını açıkladı. Yerli veya yabancı ayırt etmeden 1 oyuncu transferi yapacaklarını ve bu transferin de kadrolarındaki oyunculardan daha iyi olması şartı ile gerçekleşebileceğini söyleyen başkan, kampta yeni yabancı oyuncuların da deneneceğini sözlerine ekledi.