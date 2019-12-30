Emek ve Serhan Doğan’da kalıyor

SERHAN AYRILMAK İSTEMİYOR: Doğan savunmasının tecrübeli ismi Serhan Önet de birçok takımın gündeminde. Farklı takımlara transfer olacağı yönünde haberlerle gündemde olan Serhan’ı Gönyeli, Göçmenköy, Yenicami gibi kulüpler transfer etmek istedi ancak tecrübeli oyuncu Doğan’dan ayrılmak istemediğini söyledi

Futbol Süper Lig ekipleri arasındaki transfer görüşmeleri hız kazandı. K-Pet Süper Lig’de şampiyonluğa oynayan Doğan Türk Birliği’nde forma giyen tecrübeli oyunculara transfer teklifleri geliyor. Sarı-lacivertli takımda forma giyen Emek Kırılmaz ve Serhan Önet’e gelen transfer tekliflerine rağmen oyuncular takımlarından mutlu olduklarını söylediler.

Sezon sonunda serbest transfer hakkı elde edecek olan sol kanat oyuncusu Emek Kırılmaz’a Çetinkaya talip oldu. Doğan Türk Birliği’nde forma giyen Emek için Doğan yönetiminin kapısını çalan Çetinkaya yöneticileri olumlu yanıt alamadı.

Emek sezon sonuna kadar Doğan’da kalmak istediğini sarı-lacivertli yöneticilere bildirdi ve Doğan yönetimi de oyuncunun transferi için Çetinkaya’ya olumlu yanıt vermedi. Emek’in sezon sonuna kadar Doğan’da kalka istemesini memnuniyetle karşılayan sarı-lacivertli yönetim sezon sonunda Emek ile yeniden masaya oturacak.

Serhan ayrılmak istemiyor

Doğan savunmasının tecrübeli ismi Serhan Önet de birçok takımın gündeminde. Farklı takımlara transfer olacağı yönünde haberlerle gündemde olan Serhan’ı Gönyeli, Göçmenköy, Yenicami gibi kulüpler transfer etmek istedi ancak tecrübeli oyuncu Doğan’dan ayrılmak istemediğini söyledi.

Doğan Türk Birliği Başkanı Bayar Piskobulu ile görüşen Serhan, başkana kulüpte herhangi bir sorunu olmadığını bu tip haberlerin her zaman yapıldığını ancak kendisinin Doğan’da kalmak istediğini söylediği öğrenildi.