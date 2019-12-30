Potada 2019’un son derbisi

Basketbol Erkekler Süper Ligi’nde 2019’un son maçında lider Yakın Doğu Üniversitesi ile ikinci sırada yer alan Koopspor bu gece karşı karşıya gelecekler

İK KOÇ DA İDDİALI: Yakın Doğu Üniversitesi,ile Koopspor bu gece NEU RA 25 Spor Salonu’nda saat 19.00’da karşılaşırken maç BRT 2’den naklen ekrana gelecek. YDÜ Koçu Halit Kıryağdı ile Koopspor Koçu Emrah Güven iddialı açıklamalar yaptılar

Tonguç KOTAK

Basketbol Erkekler Süper Ligi’nde 2019’un son maçında lider Yakın Doğu Üniversitesi ile ikinci sırada yer alan Koopspor bu gece karşı karşıya gelecekler.

2019’un Basketboldaki son maçı olan Lefkoşa derbisi NEU RA 25 Spor Salonu’nda oynanacak ve saat 19.00’daq başlayacak maç BRT2’den naklen yayınlanacak.

Kıryağdı: 2019’un son maçını kazanmalıyız

Yakın Doğu Üniversitesi koçu Halit Kıryağdı karşılaşma öncesi Havadis’e konuştu:

“2019 un son maçında Koopspor ile karşılaşıyoruz. Rakibimizin bu maçı almak için çok savaşacağına eminim. Biz iyi çalıştık ve hazırlıklarımızı tamamladık. Halil antrenmanlara başlamış olsa da onu riske atıp oynatmayı düşünmüyoruz. Darryl`ın da 2 gün üst üste maç yapmış olmaktan dolayı arka adalesinde bir zorlanma var. Maç öncesi onunla da ilgili kararımızı vereceğiz. Üniversite maçları ile lig maçlarının tarihlerini oyuncuların sağlığını riske atmadan düzenlenebilmesi çokta zor olmamalıydı diye düşünüyorum. Diğer oyuncularımız fazlasıyla maça hazır. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir yıl diliyorum.”

Güven: Güzel bir maç bizi bekliyor

Koopspor koçu Emrah Güven de Havadis’e yaptığı açıklamada,”Koopspor olarak Yakın Doğu Üniversitesi maçına çok önem veriyoruz. Sezon öncesi onlarla 2 kez karşılaştık 1 onlar 1 biz kazandık..Son oynadığımız Girne Amerikan Üniversitesi maçında beklenen oyunu ortaya koyamadık ancak Yakın Doğu Üniversitesi maçının tamamen farklı bir mücadele olacağını düşünüyorum..Takımım bu maçta sonuna kadar mücadele edecektir. 2 takım da birbirini iyi tanıyor zevkli ve heyecanlı bir maç bekliyorum. Tüm basketbol severleri bu gece YDÜ salonuna davet ediyorum.”dedi.

Erkekler Ligi

Takımlar O G M AS YS P

1.YDÜ 3 3 – 271 172 6

KOOP 2 2 – 163 132 4

3.GAÜ 3 1 2 193 231 4

4.LAÜ 3 1 2 205 224 4

5.DAÜ 2 1 1 104 132 3

6.SOYER 3 – 3 177 222 3