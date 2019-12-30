2019’u derbiyle kapatıyoruz

Tonguç KOTAK

Basketbolda bu gece bir derbi ile 2019 yılı kapanıyor. Yakın Doğu Üniversitesi ile Koopspor kozlarını paylaşacaklar.

Ligin bu ilk derbisi 2019’un son maçı da olunca daha heyecanlı bir hal aldı. Lige fırtına gibi giren ve 3 maçta 3 galibiyet alan Yakın Doğu Üniversitesi bu gecenin de favorisi. YDÜ iyi oynuyor kazanıyor. Takımın kaptanı Halil’in ciddi bir sakatlıktan çıkmasına rağmen bu gece oynaması bence sürpriz olur. Yılbaşı için KKTC’de bulunan Berkem’in forma giyeceği YDÜ’de takım savunmasını iyi yapması dikkat çekiyor. Savunmanın yanında yüksek yüzde ile de şut sokmaları ligin lideri olmalarının bir göstergesi. Ama rakip Koop olunca işler değişir. Savunmada rakibin etkili silahlarını durdurmak için herhalde Halit hoca önlem alacak. Bana göre kilit isimler oynarsa Palmer, faul problemi yaşamazsa İhsan ve takımın şu anda beyni durumundaki Lashard Anderson formada ise sonuca gidebilirler. Takımda Ahmet Dağer ve gençler de verilen dakikaları iyi hem de çok iyi kullanıyorlar. Bu, takım için önemli. Zaten ligdeki konumları da net bir şekilde bunu gösteriyor.

Koopspor önceki akşam Girne Amerikan Üniversitesi karşısında kazanırken sezon başından beridir bir türlü oturtamadığı savunmasından çok çekti. Mandic’e, Koop’un diğer isimleri eşlik etmekte zorlanıyor. Savunmada Kemal’in üstüne büyük bir yük biniyor. Kemal savunmada iyi ama orada verdiği mücadeleden sonra hücumda etkin olamıyor. Hücumda çift hanelere çıkan isim Mandic ama o da nereye kadar. Fakat Mandic tek başına oynamamalı. Takımı da oynatmalı. Diğer Sırp Ivan Mıskovic geldiği gibi değil. Saha içinde fazla ortaya çıkmaması ve takıma katkısı pek yok. Bu maçta Koop pota altında etkili olmak istiyorsa Mıskovic’in mutsuzluğuna çare üretmeli. Kercem sayı atıyor fakat savunma anlamında ciddi bir sorunu var. Koop’un iyilerinden olan kaptan Andım’ın oyuna katkısı bu sezon iyi.

Kırmızı-lacivertliler, GAÜ karşısında öldü öldü dirildi. Maçı uzatmada kazandı. Her takım, GAÜ’den Erdem gibi maçı ikram etmez Koop’a… Kırmızı-lacivertliler, YDÜ’yü yenmek istiyorlarsa takım olarak savunmada mücadele etmeli, hücumda da Mandic’in yanına birileri gelip çift hanelere ulaşmalı. Yoksa işleri zor…