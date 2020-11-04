Yağışlı hava devam edecek

Ülkeyi etkisi altında bırakan yağışlı hava hafta sonuna kadar devam edecek.

Ülkeyi etkisi altında bırakan yağışlı hava hafta sonuna kadar devam edecek.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki hafta serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak bölgede, en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 23-26 ºC dolaylarında seyredecek. Yarın doğu kesimler sağanak yağmurlu, cumartesi ise zamanla sağanak yağmurlu geçecek.

Rüzgarın genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.