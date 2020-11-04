Ekonomi
Cypfruvex ton başına narenciye fiyatını belirledi
Cypfruvex, 2020 – 2021 narenciye sezonunda ton başına 1400 TL fiyattan greyfrut ürünlerini Cypfruvex (usare) sıkma tesislerinde değerlendirmek isteyen üreticilerin Genel Müdürlüğe müracaat etmelerinin beklendiğini açıkladı.
Cypfruvex Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Şanlıdağ imzasıyla yayımlanan duyuruda, 2019-2020 sezonunda valensiya cinsi narenciye ürününü, Cypfruvex’in sıkma tesislerinde değerlendirilmek üzere Cypfruvex’e satan üreticilere ton başına 100 TL destek primi ödenmesine başlandığı da kaydedildi.