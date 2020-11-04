Dünya genelinde covid-19 vaka sayısı 48 milyonu aştı

Dünyada genelinde Covid-19 vaka sayısı 48 milyonu geçti, 1 milyon 222 bin 985 kişi ise virüsten hayatını kaybetti.

Dünya genelinde Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesine göre, Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan salgında tespit edilen toplam vaka sayısı 48 milyon 4 bin 848’e ulaştı.

En çok vaka sayısına sahip ülkeler,

ABD- 8 milyon 316 bin 588 vaka

Hindistan- 8 milyon 316 bin 588 vaka

Brezilya- 5 milyon 567 bin 126 vaka

Rusya- 1 milyon 693 bin 454 vaka

Fransa- 1 milyon 502 bin 763 vaka

İspanya- 1 milyon 331 bin 756 vaka

Arjantin- 1 milyon 195 bin 276 vaka

Kolombiya- 1 milyon 99 bin 392 vaka

İngiltere- 1 milyon 73 bin 882 vaka

Meksika- 938 bin 405 vaka

Dünya genelinde covid-19 kaynaklı 1 milyon 222 bin 985 kişi yaşamını yitirirken, virüse yakalanan 34 milyon 444 bin 218 kişi ise sağlığına kavuştu.