ABD’de Sarah McBride, eyalet senatosuna seçilen ilk trans birey oldu

ABD tarihinde ilk kez bir trans birey senatör seçildi. Demokratlar’ın adayı 30 yaşındaki Sarah McBride, Cumhuriyetçi rakibi Steve Washington’ı geçerek Delaware Eyalet Senatosu’na girdi.

McBride, seçim zaferiyle ABD’de en üst düzey trans yetkili oldu.

McBride, sonuçların belli olmasından sonra Twitter’dan “Bugünün trans bir çocuğa demokrasimizin onlar için de yeterince büyük olduğunu göstermesini umuyorum” mesajını paylaştı.