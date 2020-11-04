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ABD’de Sarah McBride, eyalet senatosuna seçilen ilk trans birey oldu
ABD tarihinde ilk kez bir trans birey senatör seçildi. Demokratlar’ın adayı 30 yaşındaki Sarah McBride, Cumhuriyetçi rakibi Steve Washington’ı geçerek Delaware Eyalet Senatosu’na girdi.
LGBTI+ haklarını savunan Human Rights Campaign’in basın sözcüsü olarak çalışan McBride, Obama döneminde Beyaz Saray’da staj yapmıştı.
McBride, seçim zaferiyle ABD’de en üst düzey trans yetkili oldu.
McBride, sonuçların belli olmasından sonra Twitter’dan “Bugünün trans bir çocuğa demokrasimizin onlar için de yeterince büyük olduğunu göstermesini umuyorum” mesajını paylaştı.
I hope tonight shows an LGBTQ kid that our democracy is big enough for them, too.
— Sarah McBride (@SarahEMcBride) November 4, 2020