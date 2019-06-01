Xiaomi, akıllı telefon piyasasının tek hâkimi olmak istiyor

Bugün Sina Tech’te yayımlanan röportajda, Redmi sorumlusu Lu Weibing, Xiaomi ve Redmi’nin 2019’da faaliyetlerini genişletmeyi planladıklarını açıkladı.

Weibing’e göre Redmi, Avrupa ve Hindistan’daki yatırımlarını arttırmayı planlıyor. Şu anda, Avrupa’nın en iyi dört akıllı telefon üreticisi sırasıyla Samsung, Apple, Huawei ve Xiaomi iken, Hindistan’da ilk dört akıllı telefon şirketi Xiaomi, Samsung, Vivo ve Oppo olarak sıralanıyor. İlginç bir şekilde Weibing, Xiaomi’nin Hindistan’daki akıllı telefon pazarının yüzde 50’sini alabileceğini iddia etti.

Xiaomi şu anda Hindistan’da yüzde 29’luk bir pazar payına sahip. Bu noktadan yüzde 50’lere çıkmak oldukça büyük bir sıçrama olacaktır ancak bu tamamen imkânsız bir hedef değil. Hatırlayacak olursanız Mart ayında Xiaomi, birkaç dakika içinde 200.000 adet Redmi Note 7 satmıştı.

Weibing ayrıca, Redmi’nin bu yıl doğu, batı ve orta Afrika pazarlarına girme planlarıyla beraber Latin Amerika pazarlarına da girmeye odaklanacağını belirtti. Xiaomi, her zaman kullandığı e-ticaret stratejisini Afrika’ya uyarlayacak. Bu, şirketin Afrika’da bol sayıda satış yapabileceği anlamına geliyor.

Weibing, Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılacak genişlemelerden bahsetmedi. Xiaomi, ABD pazarına girmekten bahsetmişti fakat son dönemlerde yaşanan ticaret savaşları ve Huawei ile ilgili sorunlar, şirketin böyle bir karar alırken iki kere düşünmesine sebep oluyor.