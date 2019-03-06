Sinema

X-Men: Dark Phoenix için fragman gibi fragman yayınlandı

6 Mart 2019
Fox, yeni X-Men filmi X-Men: Dark Phoenix’in uluslararası fragmanını yayınladı. Bu fragman, öncekinden çok daha derli toplu ve ‘doğru’ şekilde yapılmasıyla göz alıyor.

Jean Grey’in kim olduğunu çocukluğumuzda okuduğumuz çizgi romanlardan ve meşhur X-Men çizgi filminden hatırlıyoruz, değil mi? Sinema izleyicilerinin büyük kısmı için doğru cevap ‘değil’.

İlk X-Men: Dark Phoenix fragmanı oldukça hızlı, karışık ve anlaşılması güç bir fragmandı. Seriyi bilmeyenler ya da Jean Grey’in güçlerine aşina olmayanlar için ne olup bittiğini anlaması güçtü. O yüzden o fragmanın haberinde Phoenix Force’un ne olduğuna değinerek bir haber hazırlamıştık.

Yeni fragmanda Jean’in çocukluğuna iniyor, güçlerinin ortaya çıkmasını ve X-Men’e katılma sürecini görüyoruz. Kozmik güç bu fragmanda, tıpkı ana kaynak olan çizgi romanlardaki gibi uzaydan geliyor ve kendine taşıyıcı olarak Jean’i seçiyor. Sonrasında Jean Grey’in yaşadığı çatışmayı görüyoruz. Zira Phoenix Force dediğimiz özünde yakan, yozlaştıran, kendisini ve etrafındaki her şeyi yok edip tekrar ortaya çıkan bir güç. (Phoenix de zaten bizdeki Zümrüdü Anka/Simurg’dur, küllerinden doğar ve hükmeden bir güçtür.)
Yönetmenin ‘bilmemizi istediği’ şekilde Mystique’i ekip lideri olarak görüyoruz. Jean Grey’in nasıl bu güçle bir araya geldiğini öğreniyoruz. Hatta Jessica Chastain’in oynadığı kötü karakterin motivasyonları bile bu fragmanda anlaşılır hale geliyor ve biz de kendisinin “bir tane de kötü olması lazımmış, beni yolladılar.” şeklinde değil de gerçek bir derinlikle hikayeye dahil olduğunu görüyoruz.
Etiketler


İlgili Makaleler

Oscarlar sonrası Netflix ile Spielberg arasında patlak veren savaş büyüyor

5 Mart 2019

İslam’ın ilk müezzini ‘Bilal’ artık Netflix’te

3 Mart 2019

SİYAD en iyi kadın oyuncu ödülü Hazar Ergüçlü’nün

28 Şubat 2019

SİYAD Ödülleri sahiplerini buldu: En İyi Kadın Oyuncu ödülü Ergüçlü’nün

28 Şubat 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı