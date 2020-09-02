Diğer SporlarSpor

WRC yeniden başlıyor

2 Eylül 2020
WRC

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından Dünya Ralli Şampiyonası (WRC), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle verilen beş aylık aranın ardından yeniden başlıyor.
Dünya Ralli Şampiyonası takviminin dördüncü yarışı 4-6 Eylül tarihlerinde Estonya’da gerçekleştirilecek.
Dünyanın en iyi ralli pilotları, WRC’nin 4. yarışı Estonya’da 17 etaplık 232 bin 64 kilometrede yarışacak.
Aralarında 9.6 kilometrelik düzlükleri ve dar virajları ile dikkat çeken Otepaa etabındaki yarışta gözler Red Bull sporcusu Sebastien Ogier, dikkat çekiyor. Kariyerinde 6 dünya şampiyonluğu bulunanan Ogier, zaferlerine bir yenisini daha eklemek ve Türkiye Rallisi’ne şampiyona lideri olarak gelmek istiyor.
Son iki yıldır Dünya Ralli Şampiyonası takviminin en heyecan verici durak noktası olarak kabul edilen Muğla Marmaris, bir kez daha dünyanın en hızlı ve en cesur ralli pilotlarını ağırlayacak.
18-20 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek WRC’nin 5. ayağı Türkiye Rallisi, seyircisiz olarak koşulacak.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Ahmet Sivri’nin yeni adresi belli oldu

Ahmet Sivri’nin yeni adresi belli oldu

28 Ağustos 2020
Photo of MTG çalışmalara salonda başladı

MTG çalışmalara salonda başladı

28 Ağustos 2020
Photo of Genç raketler kortlarda keyif veriyor

Genç raketler kortlarda keyif veriyor

28 Ağustos 2020
Photo of Yenicami’de “Altın” krizi

Yenicami’de “Altın” krizi

28 Ağustos 2020
Photo of Alagöz: Yeniden parkede olmak güzel

Alagöz: Yeniden parkede olmak güzel

28 Ağustos 2020
Photo of Hakan Özkan GAÜ’de

Hakan Özkan GAÜ’de

28 Ağustos 2020
Photo of Gönyeli imzaları attırdı

Gönyeli imzaları attırdı

28 Ağustos 2020
Photo of Göçmenköy sahaya indi

Göçmenköy sahaya indi

28 Ağustos 2020
Photo of Faoruk, Doğan’da

Faoruk, Doğan’da

28 Ağustos 2020
Photo of Paul Pogba’nın test sonucu pozitif

Paul Pogba’nın test sonucu pozitif

27 Ağustos 2020
Başa dön tuşu
Kapalı